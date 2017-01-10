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Чемпионат Казахстана. Бородуля оформил шатаут во втором матче за «Темиртау»
11.01.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь Александр Бородуля 9 января дебютировал за казахстанский «Темиртау».
Команда Бородули уступила «Иртышу» из Павлодара – 3:5. Однако 10 января «Темиртау» взял реванш – 3:0.
Александр Бородуля отразил 29 бросков и оформил шатаут. После 38 матчей «Темиртау» занимает 7-е место в лиге из 10 команд.
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Белорусский вратарь Александр Бородуля 9 января дебютировал за казахстанский «Темиртау».
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