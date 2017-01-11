МИНСК, 11 янв — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по гандболу должна обыгрывать команды Чили и Саудовской Аравии в стартовых матчах Чемпионата мира, уверен гандболист Денис Рутенко.

В среду национальная команда прибыла во французский Руан, где сыграет в рамках группового раунда планетарного первенства. Первый матч белорусы проведут против чилийцев (13 января), затем сразятся с Саудовской Аравии (15 января), Хорватией (16 января), Германией (18 января) и Венгрией (20 января).

"Чили и Саудовская Аравия — это команды, которые мы должны обыгрывать. Нам очень нужны победы в поединках с ними", — сказал Рутенко, слова которого приводит "Спортивная панорама" .

По его словам, белорусам на руку то, что на старте турнира именно Чили и Саудовская Аравия — первые соперники. "Как говорится, "на свежачке". Считаю, это плюс", — сказал он.

Вместе с тем спортсмен выразил уверенность, что легко на турнире белорусам не будет, включая и первые матчи. "Нам нужно уважительно относиться к каждому оппоненту. Да, в последнем официальном матче мы одолели сербов, но в том поединке у нас все получалось во всех компонентах игры. Хорошо, если все будет так же складываться и на чемпионате мира", — сказал гандболист.

"Однако нужно понимать, что сейчас все национальные дружины поднялись, вышли на достаточно высокий уровень. Соперники, которых раньше можно было причислять к аутсайдерам, нынче набрали серьезные обороты. Причем такая тенденция просматривается не только в Европе, но и во всем мире", — продолжил Рутенко.

Он уверен, что во Франции все команды будут стараться показать себя с лучшей стороны. "Однозначно, там нам будет непросто. На каждую игру нужно очень серьезно настраиваться", — заключил он.

Ранее главный тренер сборной Юрий Шевцов озвучил состав команды на предстоящий турнир. Так, во Францию отправились:

вратари: Иван Мацкевич ("Стяуа", Бухарест, Румыния), Вячеслав Солдатенко (СКА, Минск);

полевые игроки — Иван Бровко, Владислав Кулеш, Алексей Шинкель, Александр Подшивалов, Вадим Гайдученко (все — СКА, Минск), Андрей Юринок, Денис Рутенко, Сергей Шилович, Вячеслав Шумак (все — БГК имени Мешкова, Брест), Александр Титов ("Риихимяки", Финляндия), Борис Пуховский ("Мотор", Запорожье, Украина), Артем Королек ("Сен-Рафаэль", Франция), Олег Астрашапкин ("Чурго", Венгрия), Максим Баранов ("Одорхей", Румыния).



© Фото: Белорусская федерация гандбола Мужская сборная Беларуси по гандболу

Составы остальных предварительных групп:

А — Франция, Польша, Норвегия, Бразилия, Япония, Россия

В — Испания, Исландия, Словения, Македония, Тунис, Ангола

D — Дания, Швеция, Аргентина, Египет, Катар, Бахрейн

По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют в финальной стадии мирового первенства. В 1995 году в Исландии под руководством легендарного Спартака Мироновича команда заняла девятое место, в Испании-2013 подопечные Юрия Шевцова финишировали 15-ми, два года назад в Катаре оказались на 18-й позиции среди 24 участников.