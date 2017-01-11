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Яромир Ягр передумал и будет играть до 55 лет

11.01.2017 20:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. Чешский хоккеист Яромир Ягр, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз", заявил о своем намерении выступать до 55 лет, сообщает The Score.

В декабре 44-летний нападающий рассказал о своих планах играть в Лиге до 50 лет. Тогда он заявил, что будет работать каждый день, чтобы добиться этого результата.

"Я передумал. Пятьдесят пять. Чувствую себя настолько хорошо, что готов играть до 55", — заявил Ягр.

Своими новыми планами он поделился после поединка против "Нью-Джерси Дэвилс", в котором "пантеры" праздновали победу — 3:0. Правда, чех очков в этом матче не набрал. После 42 матчей "Флорида" с 44 очками занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. В нынешнем сезоне Ягр записал на свой счет 25 очков (7 шайб и 18 передач).

Хоккейная карьера Ягра началась в 1988 году в чешском "Кладно". В его послужном списке значатся клубы НХЛ, а также итальянский "Больцано" и омский "Авангард". Форвард занимает второе место в истории НХЛ по количеству набранных очков (1893) после канадца Уэйна Гретцки (2857).

В составе национальной сборной Ягр выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году, дважды становился чемпионом мира (2005, 2010), а еще дважды брал бронзовые медали мирового первенства (1990, 2011).

 
Теги: Минск
 
 
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Профессиональная карьера чешского хоккеиста началась в 1988 году, с тех пор он успех поиграть в итальянском чемпионате, КХЛ и НХЛ.

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