МИНСК, 11 янв — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в женской эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.



© Фото: Андрей Иванов Белорусы стали 16-ми в мужской эстафете в Рупольдинге

Спортсменка, в октября прошлого года ставшая мамой, впервые вернулась в большой спорт в Оберхофе (Германия) на предыдущем этапе КМ: в спринте она заняла 37-е место , в пасьюте — 34-е .

"Завтра в Рупольдинге за нашу сборную в эстафете побегут: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева и Ирина Кривко. Наша команда стартует под номером девять", — сообщили в БФБ.

Пятый этап КМ стартовал в четверг мужской эстафетой. Победу в гонке праздновали норвежские биатлонисты, вторыми стали россияне, третьими немцы. Белорусская команда заняла 16-ю строчку в итоговом протоколе.

Женская эстафетная гонка начнется в 16:30, в прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".