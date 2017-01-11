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Домрачева побежит эстафету в Рупольдинге
11.01.2017 20:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в женской эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.
© Фото: Андрей Иванов
Спортсменка, в октября прошлого года ставшая мамой, впервые вернулась в большой спорт в Оберхофе (Германия) на предыдущем этапе КМ:
"Завтра в Рупольдинге за нашу сборную в эстафете побегут: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева и Ирина Кривко. Наша команда стартует под номером девять", — сообщили в БФБ.
Пятый этап КМ стартовал в четверг мужской эстафетой. Победу в гонке праздновали норвежские биатлонисты, вторыми стали россияне, третьими немцы. Белорусская команда заняла 16-ю строчку в итоговом протоколе.
Женская эстафетная гонка начнется в 16:30, в прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".
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Женская эстафетная гонка состоится в четверг вечером, белорусские болельщики смогут увидеть ее в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5".
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