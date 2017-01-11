МИНСК, 11 янв — Sputnik. Международные спортивные федерации принимают решение по проведению международных соревнований в России, текущих или запланированных, сообщает "Р-Спорт" .



© Sputnik Алексей Филиппов IBU: доказательств употребления допинга россиянами пока нет

Во вторник национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

"Что касается соревнований, которые в настоящее время проходят или запланированы к проведению в России, это вопрос для соответствующих международных федераций. Многие из них уже приняли меры и по-прежнему работают в тесном сотрудничестве с WADA", — говорится в заявлении главы пресс-службы и мониторинга департамента стратегических коммуникаций Международного олимпийского комитета (МОК) Эммануэль Моро.

Ранее после доклада Макларена Челябинск лишился финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, а Сочи — чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.

"По поводу Олимпиады 2018 года в Пхенчхане (участия в ней сборной России), МОК были созданы две комиссии, которые помогут координировать нашу реакцию. Они с уважением будут относиться к процессу и дадут всем сторонам справедливый шанс быть услышанными. После этого МОК будет принимать все необходимые меры и санкции", — отмечается в заявлении.

Ранее относительно призыва NADOs высказался министр спорта РФ Павел Колобков. По его словам, не стоит обращать внимания на заявления странных руководителей национальных антидопинговых организаций. Колобков подчеркнул, что Россия готова обсуждать вопросы антидопинговой политики с МОК и WADA.

"К сожалению, NADOs и их руководители создают неприятный информационный фон, но реально такие вопросы обсуждаются на уровне других организаций — президентов международных федераций, МОК, Совета Европы, ЮНЕСКО", — сказал Колобков.

МОК для расследования в отношении России в июле создал две комиссии: дисциплинарная комиссия во главе с членом МОК Денисом Освальдом, которая должна заниматься перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, и комиссия экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида, которая проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.