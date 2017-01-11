﻿ Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 16-е место в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, гонку выиграли норвежцы с Бьорндаленом. 21.by
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Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 16-е место в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, гонку выиграли норвежцы с Бьорндаленом

11.01.2017 17:54 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 11 января. Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 16-е место в эстафете 4 по 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Команда в составе Сергея Бочарникова, Максима Воробья, Романа Елётнова и Владимира Чепелина преодолела дистанцию за 1 час 16 минут 48 секунд (3 штрафных круга — все у Елётнова, 8 дополнительных патронов — по 3 у Воробья и Елётнова, по 1 у Бочарникова и Чепелина).

Победу в гонке одержала норвежская сборная, в составе которой на первом этапе бежал муж Дарьи Домрачевой Оле-Эйнар Бьорндален (1:13.40,7; 0+5). На втором месте Россия (+5,1; 0+2), на третьем — Германия (+23,5; 1+9).

12 января в Рупольдинге пройдет женская эстафета 4 по 6 км.

Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 января. Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 16-е место в эстафете 4 по 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Команда в составе...

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