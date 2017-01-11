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Суперкомпьютер предсказал «Челси» победу в АПЛ, «Арсеналу» – 5-е место, «МЮ» – 6-е

12.01.2017 00:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ученые Салфордского университета использовали суперкомпьютер для предсказания итогов чемпионата Англии-2016/17.

Машина SAM (Sports Analytics Machine) рассчитала результаты всех оставихся матчей АПЛ и пришла к выводу, что нынешний лидер «Челси» станет чемпионом с отрывом в 7 очков.

Второй место, по прогнозам компьютера, займет «Тоттенхэм», который на одно очко опередит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

«Арсенал» впервые с сезона-1995/96 займет пятое место, а шестым будет «Манчестер Юнайтед».

Суперкомпьютер предсказал «Челси» победу в АПЛ, «Арсеналу» – 5-е место, «МЮ» – 6-е

Фото: BBC

 
 
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Ученые Салфордского университета использовали суперкомпьютер для предсказания итогов чемпионата Англии-2016/17.

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