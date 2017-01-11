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Суперкомпьютер предсказал «Челси» победу в АПЛ, «Арсеналу» – 5-е место, «МЮ» – 6-е
12.01.2017 00:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ученые Салфордского университета использовали суперкомпьютер для предсказания итогов чемпионата Англии-2016/17.
Машина SAM (Sports Analytics Machine) рассчитала результаты всех оставихся матчей АПЛ и пришла к выводу, что нынешний лидер «Челси» станет чемпионом с отрывом в 7 очков.
Второй место, по прогнозам компьютера, займет «Тоттенхэм», который на одно очко опередит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
«Арсенал» впервые с сезона-1995/96 займет пятое место, а шестым будет «Манчестер Юнайтед».
Фото: BBC
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Ученые Салфордского университета использовали суперкомпьютер для предсказания итогов чемпионата Англии-2016/17.
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