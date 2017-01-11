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Australian Open. Саснович, Соболенко и Лапко вышли во 2-й круг квалификации, Говорцова – выбыла

12.01.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские теннисистки Александра Саснович, Арина Соболенко и Вера Лапко пробились во второй круг квалификации Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Квалификация

Первый круг

Александра Саснович (Беларусь, 5) — Рико Саваянаги (Япония) — 2:6, 6:2, 6:2

Арина Соболенко (Беларусь) — Ипек Сойлу (Турция) — 6:2, 6:1

Вера Лапко (Беларусь, WC) — Элица Костова (Болгария, 16) — 6:1, 5:7, 8:6

Ольга Говорцова (Беларусь) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 5:7, 7:5, 2:6

Следующей соперницей Саснович станет Паула Гонсалвеш (170 WТА) из Бразилии, Соболенко встретится с китаянкой Фаньчжоу Лю (141), а Лапко – с Онс Жабер (174) из Туниса.

Целиком сетка здесь.

 
 
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Белорусские теннисистки Александра Саснович, Арина Соболенко и Вера Лапко пробились во второй круг квалификации Australian Open.

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