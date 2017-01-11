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Australian Open. Саснович, Соболенко и Лапко вышли во 2-й круг квалификации, Говорцова – выбыла
12.01.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские теннисистки Александра Саснович, Арина Соболенко и Вера Лапко пробились во второй круг квалификации Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Квалификация
Первый круг
Александра Саснович (Беларусь, 5) — Рико Саваянаги (Япония) — 2:6, 6:2, 6:2
Арина Соболенко (Беларусь) — Ипек Сойлу (Турция) — 6:2, 6:1
Вера Лапко (Беларусь, WC) — Элица Костова (Болгария, 16) — 6:1, 5:7, 8:6
Ольга Говорцова (Беларусь) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 5:7, 7:5, 2:6
Следующей соперницей Саснович станет Паула Гонсалвеш (170 WТА) из Бразилии, Соболенко встретится с китаянкой Фаньчжоу Лю (141), а Лапко – с Онс Жабер (174) из Туниса.
Целиком сетка
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Белорусские теннисистки Александра Саснович, Арина Соболенко и Вера Лапко пробились во второй круг квалификации Australian Open.
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