﻿ Australian Open: Говорцова выбыла, Саснович и Лапко продолжают борьбу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Australian Open: Говорцова выбыла, Саснович и Лапко продолжают борьбу

12.01.2017 09:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (173-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в первом раунде квалификации первого в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" — открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Australian Open: Говорцова выбыла, Саснович и Лапко продолжают борьбу
© Sputnik Алексей Куденко
Призовой фонд Australian Open вырос на 14%

Накануне Говорцова встретилась с румынской спортсменкой Михаэлой Бузареску (671). Поединок завершился со счетом 5:7, 7:5, 2:6.

В турнире также принимают участие еще три представительницы Беларуси: Александра Саснович (116), Вера Лапко (327) и Арина Соболенко (146).

Саснович была сильнее японки Рико Саваянаги (205) — 2:6, 6:2, 6:2. Лапок одолела болгарскую теннисистку Элицу Костову (139) — 6:1, 5:7, 8:6. Соболенко в двух сетах обыграла турчанку Ипек Сойлу (159) — 6:2, 6:1. Следующей соперницей Саснович станет Паула Гонсалвеш (170) из Бразилии, Соболенко встретится с Фаньчжоу Лю (141) из Китая, а Лапко сыграет с Онс Жабер (174) из Туниса.

Чтобы попасть в основную сетку Australian Open белоруски должны преодолеть три квалификационных раунда. Основной этап открытого чемпионата Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три из четырех белорусок продолжат свое выступление на австралийских кортах; соперницы Саснович, Лапко и Соболенко уже известны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Прессбол»: Седнев до сих пор не продлил контракт с «Днепром»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика