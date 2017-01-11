МИНСК, 12 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (173-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в первом раунде квалификации первого в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" — открытого чемпионата Австралии (Australian Open).



© Sputnik Алексей Куденко Призовой фонд Australian Open вырос на 14%

Накануне Говорцова встретилась с румынской спортсменкой Михаэлой Бузареску (671). Поединок завершился со счетом 5:7, 7:5, 2:6.

В турнире также принимают участие еще три представительницы Беларуси: Александра Саснович (116), Вера Лапко (327) и Арина Соболенко (146).

Саснович была сильнее японки Рико Саваянаги (205) — 2:6, 6:2, 6:2. Лапок одолела болгарскую теннисистку Элицу Костову (139) — 6:1, 5:7, 8:6. Соболенко в двух сетах обыграла турчанку Ипек Сойлу (159) — 6:2, 6:1. Следующей соперницей Саснович станет Паула Гонсалвеш (170) из Бразилии, Соболенко встретится с Фаньчжоу Лю (141) из Китая, а Лапко сыграет с Онс Жабер (174) из Туниса.

Чтобы попасть в основную сетку Australian Open белоруски должны преодолеть три квалификационных раунда. Основной этап открытого чемпионата Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.