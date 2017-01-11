|
WHL. Гол Еременко в овертайме принес победу «Калгари Хитмен»
12.01.2017 10:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
WHL
Регулярный чемпионат
Принс Альберт – Калгари Хитмен 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
Белорусский защитник «Калгари» Владислав Еременко принес команде победу, отличившись в овертайме. Все в матче Еременко набрал 1 очко, при коэффициенте полезности «+3» и 2 минутах штрафа.
В нынешнем сезоне Еременко сыграл в 30 матчах, набрал 7 (4+3) очков, показатель полезности – «-3», 16 минут штрафа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
WHL Регулярный чемпионат Принс Альберт – Калгари Хитмен 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1) Белорусский защитник «Калгари» Владислав Еременко принес команде победу, отличившись в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии