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WHL. Гол Еременко в овертайме принес победу «Калгари Хитмен»

12.01.2017 10:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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WHL

Регулярный чемпионат

Принс Альберт – Калгари Хитмен 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Белорусский защитник «Калгари» Владислав Еременко принес команде победу, отличившись в овертайме. Все в матче Еременко набрал 1 очко, при коэффициенте полезности «+3» и 2 минутах штрафа.

В нынешнем сезоне Еременко сыграл в 30 матчах, набрал 7 (4+3) очков, показатель полезности – «-3», 16 минут штрафа.

 
 
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WHL Регулярный чемпионат Принс Альберт – Калгари Хитмен 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1) Белорусский защитник «Калгари» Владислав Еременко принес команде победу, отличившись в...

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