МИНСК, 12 янв — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Сибирь" (Новосибирск) Дэнни Тэйлор получил серьезную травму головы в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (Череповец), не выходя на лед, сообщили в пресс-службе "Сибири".

Поединок "Северсталь" — "Сибирь" состоялся накануне в Череповце. Победу со счетом 4:3. В воротах новосибирской команды стоял Иван Налимов.

"Дэнни Тэйлор не принимал участие в матче с "Северсталью", но по ходу игры Константин Алексеев случайно попал в него шайбой", — рассказали в клубе.

Там пояснили, что вероятно был рикошет от клюшки соперника. "Предварительный диагноз — сотрясение мозга", — добавили в "Сибири".

В официальном Twitter-аккаунте клуба говорится, что в этом сезоне "сибиряки" получают травмы и на раскатках, и на скамейке, находясь в запасе.

В этом сезоне наши хоккеисты получают травмы и на раскатках, и на скамейке, находясь в запасе. pic.twitter.com/xqDoN6Qf4c — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 11 января 2017 г.

В настоящее время "Сибирь" занимает десятое место в таблице Восточной конференции (65 очков), "Северсталь" на Западе — 13-я (59).