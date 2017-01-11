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КХЛ: вратарь "Сибири" Тэйлор получил травму, сидя на скамейке запасных

12.01.2017 10:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Сибирь" (Новосибирск) Дэнни Тэйлор получил серьезную травму головы в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (Череповец), не выходя на лед, сообщили в пресс-службе "Сибири".

Поединок "Северсталь" — "Сибирь" состоялся накануне в Череповце. Победу со счетом 4:3. В воротах новосибирской команды стоял Иван Налимов.

"Дэнни Тэйлор не принимал участие в матче с "Северсталью", но по ходу игры Константин Алексеев случайно попал в него шайбой", — рассказали в клубе.

Там пояснили, что вероятно был рикошет от клюшки соперника. "Предварительный диагноз — сотрясение мозга", — добавили в "Сибири".

В официальном Twitter-аккаунте клуба говорится, что в этом сезоне "сибиряки" получают травмы и на раскатках, и на скамейке, находясь в запасе.

В настоящее время "Сибирь" занимает десятое место в таблице Восточной конференции (65 очков), "Северсталь"  на Западе — 13-я (59).     

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Сибирь" (Новосибирск) Дэнни Тэйлор получил серьезную травму головы в матче регулярного чемпионата КХЛ против...

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