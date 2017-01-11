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ФИФА не учла голоса белорусских представителей при определении лучшего футболиста 2016 года

12.01.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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9 января Криштиану Роналду получил награду лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА. Голоса белорусских представителей при этом учтены не были.

Сведения о том, за кого проголосовали главные тренеры, капитаны национальных команд стран-членов ФИФА, а также представители СМИ после церемонии, которая прошла в Цюрихе, были выложены в открытый доступ на официальном сайте Международной федерации футбола. Однако голосов от Беларуси там не оказалось.

ФИФА не учла голоса белорусских представителей при определении лучшего футболиста 2016 года

Пресс-атташе АБФФ Александр Алейник пояснил, что письмо с претендентами на звание лучшего футболиста и тренера планеты было направлено в ФИФА 22 ноября (в последний день голосования). Александр Хацкевич на первое место поставил Роналду, на 2-е –  Бэйл, на 3-е – Гризманна. В голосовании за лучшего тренера Хацкевич на первое место поставил Сантуша, на второе – Зидана, на третье Дешама.

Александр Мартынович проголосовал следующим образом:

футболисты: 1. Роналду, 2. Месси. 3. Бэйл;

тренеры: 1. Клопп. 2. Зидан. 3. Симеоне.

В ФИФА заявили, что письмо после от белорусской ассоциации было получено после дедлайна, 23 ноября, в нем также не было подписей Хацкевича и Мартыновича, поэтому его к сведению не приняли.

 

 
 
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9 января Криштиану Роналду получил награду лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА.

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