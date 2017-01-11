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БФГ планируем летом провести матч Беларусь – сборная мира на «Минск-Арене»

12.01.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава БФГ Владимир Коноплев рассказал, что федерация планирует провести матч Беларусь — сборная мира летом 2017 года.

Ожидается, что поединок пройдет на «Минск-Арене». В сборную мира должны войти звезды, с которыми играл Сергей Рутенкок и те, против кого он выходил на площадку.

Напомним, 12 января на специальной пресс-конференции Сергей Рутенко объявил о завершении карьеры.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава БФГ Владимир Коноплев рассказал, что федерация планирует провести матч Беларусь — сборная мира летом 2017 года.

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