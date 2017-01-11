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«Амур» – «Динамо» Минск. Скривенс сыграет в воротах, Костицын – в первом звене
12.01.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав минского «Динамо» на матч против «Амура».
«Динамо» Минск: Скривенс (Лаланд); Граборенко – Лисовец, Петтерссон – Костицын – Павлович; Граньяни – Коробов, Эллисон – Палушай – Гаврус; Готовец – Хенкель, Матерухин – Стась – Комаров; Степанов – Ковыршин – Кулаков, Карабань.
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Стал известен состав минского «Динамо» на матч против «Амура».
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