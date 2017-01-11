﻿ Игроки «Ислочи» Макар и Цыганенко завершили карьеры и перешли на тренерскую работу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Игроки «Ислочи» Макар и Цыганенко завершили карьеры и перешли на тренерскую работу

12.01.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты «Ислочи» Дмитрий Макар и Валерий Цыганенко завершили игровые карьеры.

Защитники с нового сезона полностью переходят на тренерскую работу в структуре клуба. Как и в минувшем сезоне, Макар останется тренером юношеской команды 2001 г.р., а Цыганенко — тренером юношей 1998-99 г.р. и тренером дублирующего состава.

За время игровой карьеры в составе «волков» Макар провел 37 игр и забил 4 гола. Цыганенко сыграл 93 игры и забил 5 голов.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты «Ислочи» Дмитрий Макар и Валерий Цыганенко завершили игровые карьеры.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Рутенко объявил о завершении карьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика