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Игроки «Ислочи» Макар и Цыганенко завершили карьеры и перешли на тренерскую работу
12.01.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футболисты «Ислочи» Дмитрий Макар и Валерий Цыганенко завершили игровые карьеры.
Защитники с нового сезона полностью переходят на тренерскую работу в структуре клуба. Как и в минувшем сезоне, Макар останется тренером юношеской команды 2001 г.р., а Цыганенко — тренером юношей 1998-99 г.р. и тренером дублирующего состава.
За время игровой карьеры в составе «волков» Макар провел 37 игр и забил 4 гола. Цыганенко сыграл 93 игры и забил 5 голов.
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Футболисты «Ислочи» Дмитрий Макар и Валерий Цыганенко завершили игровые карьеры.
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