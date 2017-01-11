Футболисты «Ислочи» Дмитрий Макар и Валерий Цыганенко завершили игровые карьеры.

Защитники с нового сезона полностью переходят на тренерскую работу в структуре клуба. Как и в минувшем сезоне, Макар останется тренером юношеской команды 2001 г.р., а Цыганенко — тренером юношей 1998-99 г.р. и тренером дублирующего состава.

За время игровой карьеры в составе «волков» Макар провел 37 игр и забил 4 гола. Цыганенко сыграл 93 игры и забил 5 голов.