Известный белорусский гандболист Сергей Рутенко принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом 35-летний экс-игрок «Барселоны» объявил на специальной пресс-конференции.

Сергей начинал карьеру в минском «Аркатроне». В составе юниорской сборной Беларуси он завоевал серебро молодежного чемпионата Европы-2000, а затем перебрался в Словению, где защищал цвета «Горенье» и «Целе». В 2004 году Рутенко впервые выиграл Лигу чемпионов (всего в карьере белоруса шесть побед в самом престижном еврокубке). Тогда же гандболист принял словенское гражданство и дебютировал в составе балканской сборной на Играх в Афинах. В 2005 году начался испанский этап карьеры Рутенко: полусредний перебрался в «Сьюдад-Реаль», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов. А спустя четыре года белорус стал самым дорогим гандболистом мира — сумма его трансфера в маститую «Барселону» составила рекордные 1,2 миллиона евро.

В 2008 году Рутенко принял испанское гражданство, в то же время мастер высказал желание вернуться в родную сборную Беларуси. В сентябре 2010 года Сергей получил право выступать за нашу национальную команду, а в 2011 он стал капитаном сборной Беларуси.

В 2015 году Рутенко покинул «Барселону». После недолгой побывки в катарской «Лехвии», в апреле 2016 года Сергей присоединился к минскому СКА, приняв участие в финальной серии чемпионата Беларуси. В сентябре минувшего года Рутенко был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь».

Отметим, что Сергей Рутенко дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (2004, 2005), а в 2013 белорус был признан лучшим левым полусредним мира.

Напомним, что в декабре 2016 года Рутенко подписал контракт с катарским клубом «Аль Каяда».