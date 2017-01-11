﻿ Сергей Рутенко: «Две недели тренировался с «Аль-Киядой». Когда дошло дело до подписания контракта, они решили пересмотреть финансовые условия». 21.by
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Сергей Рутенко: «Две недели тренировался с «Аль-Киядой». Когда дошло дело до подписания контракта, они решили пересмотреть финансовые условия»

12.01.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Завершивший карьеру белорусский гандболист Сергей Рутенко рассказал, почему переговоры с катарским клубом «Аль-Кияда» не завершились подписанием контракта.

«Мне поступило предложение из клуба «Аль-Кияда». Приехал туда, две недели тренировался с командой, выполнил все взятые на себя обязательства. Но, когда дошло дело до подписания контракта, они решили пересмотреть финансовые условия. Я их не принял и в результате вернулся домой.

Были предложения и кроме Катара. Порядка десяти. Однако все одинаковые. Уже рассказывал, что большинство руководителей, которые выходили на меня, считали, будто Рутенко сидит дома, ничем не занимается и поэтому обязательно ухватится. Хотя просил, чтобы этого не делали», – сказал Рутенко.

 
 
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Завершивший карьеру белорусский гандболист Сергей Рутенко рассказал, почему переговоры с катарским клубом «Аль-Кияда» не завершились подписанием контракта.

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