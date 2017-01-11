﻿ Пресс-атташе АБФФ: «Почему голос Беларуси не был учтен ФИФА при определении лучшего футболиста? Без комментариев». 21.by
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Пресс-атташе АБФФ: «Почему голос Беларуси не был учтен ФИФА при определении лучшего футболиста? Без комментариев»

12.01.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-атташе АБФФ Александр Алейник прокомментировал ситуацию, из-за которой голоса представителей Беларуси не были учтены при определении лучшего игрока по версии ФИФА.

- ФИФА сообщило, что голоса Беларуси не учтены из-за того, что были получены на следующий день после дедлайна и без подписей Хацкевича и Мартыновича. Почему так получилось?

– Без комментариев.

- Помимо Хацкевича и Мартыновича должно было проголосовать аккредитованное СМИ. Голоса от Беларуси нет и здесь. Какое медиа голосовало от Беларуси?

– ФИФА со СМИ каждой страны контактирует напрямую. Наша вотчина – только голоса главного тренера сборной и ее капитана. Мы к голосованию СМИ отношения не имеем, – сказал Алейник.

 
 
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Пресс-атташе АБФФ Александр Алейник прокомментировал ситуацию, из-за которой голоса представителей Беларуси не были учтены при определении лучшего игрока по...

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