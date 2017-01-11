Пресс-атташе АБФФ Александр Алейник прокомментировал ситуацию, из-за которой голоса представителей Беларуси не были учтены при определении лучшего игрока по версии ФИФА.

- ФИФА сообщило, что голоса Беларуси не учтены из-за того, что были получены на следующий день после дедлайна и без подписей Хацкевича и Мартыновича. Почему так получилось?

– Без комментариев.

- Помимо Хацкевича и Мартыновича должно было проголосовать аккредитованное СМИ. Голоса от Беларуси нет и здесь. Какое медиа голосовало от Беларуси?

– ФИФА со СМИ каждой страны контактирует напрямую. Наша вотчина – только голоса главного тренера сборной и ее капитана. Мы к голосованию СМИ отношения не имеем, – сказал Алейник.