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Пресс-атташе АБФФ: «Почему голос Беларуси не был учтен ФИФА при определении лучшего футболиста? Без комментариев»
12.01.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-атташе АБФФ Александр Алейник прокомментировал ситуацию, из-за которой голоса представителей Беларуси не были учтены при определении лучшего игрока по версии ФИФА.
- ФИФА сообщило, что голоса Беларуси не учтены из-за того, что были получены на следующий день после дедлайна и без подписей Хацкевича и Мартыновича. Почему так получилось?
– Без комментариев.
- Помимо Хацкевича и Мартыновича должно было проголосовать аккредитованное СМИ. Голоса от Беларуси нет и здесь. Какое медиа голосовало от Беларуси?
– ФИФА со СМИ каждой страны контактирует напрямую. Наша вотчина – только голоса главного тренера сборной и ее капитана. Мы к голосованию СМИ отношения не имеем, – сказал Алейник.
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Пресс-атташе АБФФ: «Почему голос Беларуси не был учтен ФИФА при определении лучшего футболиста? Без комментариев»
Пресс-атташе АБФФ Александр Алейник прокомментировал ситуацию, из-за которой голоса представителей Беларуси не были учтены при определении лучшего игрока по...
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