Средний возраст футболистов чемпионатов России (27,1 год) и Турции является самым высоким среди всех европейских лиг. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось , что средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 равнялся 27,0 годам и стал самым высоким за последние 16 лет.

В мире есть только три чемпионата, где этот показатель выше – это Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Такой же показатель, как и в России, отмечен в чемпионате Мексики. Самая молодая лига Европы – второй дивизион чемпионата Голландии, где средний возраст игроков составляет 23,1 года.

Также стало известно, что клубы РФПЛ в сезоне-2015/16 потратили 563 миллиона евро на зарплаты игроков (в среднем 35,2 млн). Это шестой показатель в Европе. На выплаты зарплат уходит 76% доходов клубов РФПЛ. Лидер европейского рейтинга по этому показателю – чемпионат Англии, где клубы в среднем тратят на зарплату 134,5 миллиона евро в год.