﻿﻿ Чемпионат Беларуси входит в тройку самых возрастных лиг в Европе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат Беларуси входит в тройку самых возрастных лиг в Европе

12.01.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Средний возраст футболистов чемпионатов России (27,1 год) и Турции является самым высоким среди всех европейских лиг. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 равнялся 27,0 годам и стал самым высоким за последние 16 лет.

В мире есть только три чемпионата, где этот показатель выше – это Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Такой же показатель, как и в России, отмечен в чемпионате Мексики. Самая молодая лига Европы – второй дивизион чемпионата Голландии, где средний возраст игроков составляет 23,1 года.

Также стало известно, что клубы РФПЛ в сезоне-2015/16 потратили 563 миллиона евро на зарплаты игроков (в среднем 35,2 млн). Это шестой показатель в Европе. На выплаты зарплат уходит 76% доходов клубов РФПЛ. Лидер европейского рейтинга по этому показателю – чемпионат Англии, где клубы в среднем тратят на зарплату 134,5 миллиона евро в год.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средний возраст футболистов чемпионатов России (27,1 год) и Турции является самым высоким среди всех европейских лиг.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Matchday: «Сталь» 15 января подпишет контракт с новым главным тренером, основной кандидат – Кучук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика