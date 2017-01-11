МИНСК, 12 янв — Sputnik. Спортивная борьба в новом олимпийском цикле может претерпеть серьезные изменения, нововведения коснуться весовых категория и форматов проведения соревнований, сообщили в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) .

В четверг в Белграде при участии президента Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича и главы технической комиссии организации Михаила Мамиашвили состоялось первое заседание техкома.

"В Белграде была сформирована единая позиция по актуальным вопросам проведения соревнований. Окончательное слово остается за бюро UWW, но уже сейчас можно предположить, что в новом олимпийском цикле спортивную борьбу ждут серьезные изменения", — сказал вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

Он напомнил, что техком был сформирован в прошлом году на бюро UWW, его главой является Мамиашвили. "В компетенции комиссии вопросы эволюции правил борьбы и системы соревнований, а также обучающих программ. По сути, техком станет мотором UWW в деле продолжения реформ спортивной борьбы, начатых в 2013 году. Особую роль комиссии и диапазон ее задач подчеркнул президент UWW Ненад Лалович, открывший первое заседание", — рассказал Брюсов.

В состав технической комиссии UWW, помимо Мамиашвили, вошли Милорад Докмарац (Сербия, секретарь), Рич Бендер (США), Даниэль Игали (Канада), Сергей Демяшкевич (Беларусь), Чжан Е (Китай), Пертти Вехвилайнен (Финляндия), Антонио Кардулло (Италия).

В 2017 году чемпионат Европы пройдет 2-7 мая в Сербии, чемпионат мира — 21-26 августа во Франции.