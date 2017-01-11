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Минское "Динамо" проиграло "Амуру" в матче чемпионата КХЛ

12.01.2017 14:49 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 12 января. Третье поражение подряд потерпело минское "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 12 января в Хабаровске белорусская команда проиграла одному из аутсайдеров Восточной конференции "Амуру" — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Шайбу забросил Вячеслав Литовченко (50.36) после ошибки Дмитрия Коробова при выходе из своей зоны.

Штрафное время: 2 — 4 (Граньяни, 25.41 — Малевич, 34.36, 57.22).

После 46 матчей "Динамо" с 77 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (21 победа в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам, 16 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 124-116).

Следующие два матча "Динамо" также проведет на выезде: 14 января — с китайским "Куньлунем", 16-го — с владивостокским "Адмиралом".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 января. Третье поражение подряд потерпело минское "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 12 января в Хабаровске белорусская команда...

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