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«Прессбол»: Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма
12.01.2017 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации «Прессбола», Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси.
Должность перешла к Вячеславу Дурнову. В 2015 году Дурнов занимал пост председателя городского Совета депутатов города Новополоцка.
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По информации «Прессбола», Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси.
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