МИНСК, 12 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" уступил в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровскому "Амуру" со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), сообщает Sputnik.

В четверг минчане провели первый поединок в рамках трехматчевой выездной серии на Дальний Восток. На "Платиинум-Арене" в Хабаровске команда Крэйга Вудкрофта сразилась против местных "тигров". Единственную шайбу на 51-й минуте забросил Вячеслав Литовченко. Голкипер "Амура" Юха Метсола отразил 33 броска по своим воротам и записал на свой счет пятый "сухой" матч в сезоне.

Следующий матч "зубры" проведут 14 января против пекинский "Куньлунь".