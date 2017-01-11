﻿﻿ Крэйг Вудкрофт: «Сегодня мы не смогли заплатить нужную цену за победу». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Крэйг Вудкрофт: «Сегодня мы не смогли заплатить нужную цену за победу»

12.01.2017 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матчу с «Амуром» (0:1).

– Поздравляю тренера и команду соперников с победой. Мы всегда говорим команде: «Планируй свою работу и работай по плану». Сегодня мы не были готовы работать по плану. Не смогли заплатить нужную цену за победу. Мы получили то, что заслужили. Соперник работал больше нас, во многих моментах нас переигрывали, мы уступили во многих противостояниях. Мы не играли так, как должны были, чтобы обыграть «Амур» сегодня, – сказал Вудкрофт.

Дикая ошибка Коробова и облом Ковыршина

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матчу с «Амуром» (0:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дальневосточное турне "Динамо": минчане проиграли "Амуру" в КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика