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Крэйг Вудкрофт: «Сегодня мы не смогли заплатить нужную цену за победу»
12.01.2017 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матчу с «Амуром» (0:1).
– Поздравляю тренера и команду соперников с победой. Мы всегда говорим команде: «Планируй свою работу и работай по плану». Сегодня мы не были готовы работать по плану. Не смогли заплатить нужную цену за победу. Мы получили то, что заслужили. Соперник работал больше нас, во многих моментах нас переигрывали, мы уступили во многих противостояниях. Мы не играли так, как должны были, чтобы обыграть «Амур» сегодня, – сказал Вудкрофт.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матчу с «Амуром» (0:1).
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