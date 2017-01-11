МИНСК, 12 янв — Sputnik. Белорусский гандболист Сергей Рутенко рассказал, что на Чемпионате мира во Франции его предпочтения будут стороне команды Юрия Шевцова, сообщает "Прессбол" .

Планетарное первенство стартовало в Париже накануне. В стартовом поединке хозяева турнира разгромили команду Бразилии со счетом 31:16 (17:7). В четверг в предварительной группе А состоятся еще две встречи: Россия — Япония, Польша — Норвегия. Белорусы проведут свой первый поединок в Руане в пятницу, 13 января, против чилийцев.

"Буду болеть только за наших. Да, во многих командах есть хорошие друзья. Но как за коллектив не могу ни за кого другого переживать", — сказал Рутенко, который в четверг объявил о завершении карьеры гандболиста.

Он пожелал удачи белорусам и меньше травм. Рутенко не стал делать прогнозы относительно выступления сборной на турнире "Знаете, на протяжении карьеры никогда не отличался точностью в прогнозах. Могу лишь заметить, что ребята из сборной выросли, сейчас у них гораздо больше смелости, ума и запала. Парни талантливые и перспективные", — сказал он.

Результат, по словам бывшего гандболиста, зависит от того, как молодежь разовьет свои физические данные. "А они, поверьте, у многих лучше, чем были у меня", — заключил Рутенко.

Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют в финальной стадии мирового первенства. В 1995 году в Исландии под руководством легендарного Спартака Мироновича команда заняла девятое место, в Испании-2013 подопечные Юрия Шевцова финишировали 15-ми, два года назад в Катаре оказались на 18-й позиции среди 24 участников.