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Александр Глеб: «Насколько я осведомлен, есть команды, которые в этом сезоне настроены дать бой БАТЭ»
12.01.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Александр Глеб, который прошлый сезон провел в БАТЭ, рассказал о том, что в предстоящем футбольном году у борисовчан будет высокая конкуренция в борьбе за золотые медали.
– Конечно, более острая конкуренция была бы полезнее и для чемпионата страны, и для нашей команды. И болельщикам пришлась бы по душе. Но, насколько я осведомлен, есть коллективы, которые в следующем сезоне намерены значительно усилиться и настроены дать бой БАТЭ. Думаю, в этом случае «золото» не достанется Борисову такой же малой кровью.
– Будем надеяться. Вот только позволят ли им усилиться финансовые возможности? Хороших легионеров за скромные деньги не приобретешь, а в республике, к сожалению, ручеек и вовсе оскудел до неприличия, яркие таланты наперечет.
– Но мы же этого не знаем. А вдруг у какого-то клуба появились серьезные деньги?
– У брестского «Динамо»?
– Скажем, не только у брестского… В общем, посмотрим.
– Нынешний провал в еврокубках больно ударил по кошелькам игроков лучшей команды страны?
– Ударил, но, честно говоря, это уже второстепенный фактор. Больно, что мы не квалифицировались и не попали в групповой турнир. Все-таки без еврокубков футбольный сезон нельзя считать полноценным, для ФК БАТЭ по крайней мере. Потому что перед нами всегда такая задача ставится, и, коль она не выполнена, значит, год неудачный.
– Были и резкие, и более взвешенные оценки двух ваших ключевых противостояний – с «Дандолком» и «Астаной». Чего, на твой взгляд, в глобальном смысле не хватило, чтобы обыграть казавшихся абсолютно проходимыми соперников?
– В первую очередь не хватило желания, настроя. Потому что, думаю, по классу мы все-таки были выше.
– Ой ли? Бросалось в глаза, что у тех же казахстанцев, не позволивших вам пробиться хотя бы в групповой раунд Лиги Европы, на ведущих ролях экс-югославы, колумбийцы и даже африканцы. Может, и нам пора пойти по этому пути?Или такое просто не по карману?
– Легионеры тоже разного уровня бывают. Каких-то мы можем приобрести, каких-то нет, те же экс-югославы для Беларуси —давно не экзотика. А так, в принципе, неплохих футболистов вполне реально зацепить, думаю, и нашим клубам это по средствам, просто нужно время, чтобы их искать.
– Или на них много не заработаешь и агенты не особо рвутся разрабатывать эту жилу?
– Надо искать, – сказал Глеб.
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Александр Глеб: «Насколько я осведомлен, есть команды, которые в этом сезоне настроены дать бой БАТЭ»
Полузащитник Александр Глеб, который прошлый сезон провел в БАТЭ, рассказал о том, что в предстоящем футбольном году у борисовчан будет высокая конкуренция в...
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