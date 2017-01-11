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Александр Глеб: «Насколько я осведомлен, есть команды, которые в этом сезоне настроены дать бой БАТЭ»

12.01.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Александр Глеб, который прошлый сезон провел в БАТЭ, рассказал о том, что в предстоящем футбольном году у борисовчан будет высокая конкуренция в борьбе за золотые медали.

– Конечно, более острая конкуренция была бы полезнее и для чемпионата страны, и для нашей команды. И болельщикам пришлась бы по душе. Но, насколько я осведомлен, есть коллективы, которые в следующем сезоне намерены значительно усилиться и настроены дать бой БАТЭ. Думаю, в этом случае «золото» не достанется Борисову такой же малой кровью.

– Будем надеяться. Вот только позволят ли им усилиться финансовые возможности? Хороших легионеров за скромные деньги не приобретешь, а в республике, к сожалению, ручеек и вовсе оскудел до неприличия, яркие таланты наперечет.

– Но мы же этого не знаем. А вдруг у какого-то клуба появились серьезные деньги?

– У брестского «Динамо»?

– Скажем, не только у брестского… В общем, посмотрим.

– Нынешний провал в еврокубках больно ударил по кошелькам игроков лучшей команды страны?

– Ударил, но, честно говоря, это уже второстепенный фактор. Больно, что мы не квалифицировались и не попали в групповой турнир. Все-таки без еврокубков футбольный сезон нельзя считать полноценным, для ФК БАТЭ по крайней мере. Потому что перед нами всегда такая задача ставится, и, коль она не выполнена, значит, год неудачный.

– Были и резкие, и более взвешенные оценки двух ваших ключевых противостояний – с «Дандолком» и «Астаной». Чего, на твой взгляд, в глобальном смысле не хватило, чтобы обыграть казавшихся абсолютно проходимыми соперников?

– В первую очередь не хватило желания, настроя. Потому что, думаю, по классу мы все-таки были выше.

– Ой ли? Бросалось в глаза, что у тех же казахстанцев, не позволивших вам пробиться хотя бы в групповой раунд Лиги Европы, на ведущих ролях экс-югославы, колумбийцы и даже африканцы. Может, и нам пора пойти по этому пути?Или такое просто не по карману?

–  Легионеры тоже разного уровня бывают. Каких-то мы можем приобрести, каких-то нет, те же экс-югославы для Беларуси —давно не экзотика. А так, в принципе, неплохих футболистов вполне реально зацепить, думаю, и нашим клубам это по средствам, просто нужно время, чтобы их искать.

– Или на них много не заработаешь и агенты не особо рвутся разрабатывать эту жилу?

–  Надо искать, – сказал Глеб.

 
 
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