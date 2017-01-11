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Алексиевич перешел в «Шахтер»
12.01.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Илья Алексиевич подписал контракт с «Шахтером».
Напомним, после разрыва контракта с греческим «Панэтоликосом» футболист с мая 2016 года пребывает в статусе свободного агента.
Ранее Алексиевич выступал за «Гомель», БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ».
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Полузащитник Илья Алексиевич подписал контракт с «Шахтером».
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