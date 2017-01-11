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Алексиевич перешел в «Шахтер»

12.01.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Илья Алексиевич подписал контракт с «Шахтером».

Напомним, после разрыва контракта с греческим «Панэтоликосом» футболист с мая 2016 года пребывает в статусе свободного агента.

Ранее Алексиевич выступал за «Гомель», БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ».

 
Теги: Гомель
 
 
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Полузащитник Илья Алексиевич подписал контракт с «Шахтером».

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