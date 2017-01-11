|
Денис Шунто: «Думаю, 16 января мы познакомим команду с новым тренером»
12.01.2017 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о поиске нового тренера для команды.
«Есть один фаворит, который даст ответ в ближайшее время. Думаю, в понедельник 16 января мы познакомим команду с новым тренером.
На счет этого есть большая вероятность. Что касается бюджета, то все будет, как и в прошлом году – по финансам будем 16-ми из 16-ти в лиге», – сказал Шунто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о поиске нового тренера для команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии