Информация об отставке замминистра спорта и туризма Александра Гагиева не соответствует действительности

Как сообщили «Прессболу» в пресс-службе Минспорта, опубликованное ранее сообщение об отставке Александра Гагиева не соответствует действительности.

В настоящее время замминистра продолжает работу на своей должности.

«Приносим извинения за публикацию недостоверной информации», – отмечает издание.