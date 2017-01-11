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Минспорта опровергло информацию об увольнении Гагиева

12.01.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Информация об отставке замминистра спорта и туризма Александра Гагиева не соответствует действительности

Как сообщили «Прессболу» в пресс-службе Минспорта, опубликованное ранее сообщение об отставке Александра Гагиева не соответствует действительности.

В настоящее время замминистра продолжает работу на своей должности.

«Приносим извинения за публикацию недостоверной информации», – отмечает издание.

 
 
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Информация об отставке замминистра спорта и туризма Александра Гагиева не соответствует действительности Как сообщили «Прессболу» в пресс-службе Минспорта,...

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