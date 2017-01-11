|
Белорусские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
12.01.2017 17:43 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 12 января. Женская сборная Беларуси по биатлону заняла восьмое место в эстафете 4 по 6 км, которая прошла 12 января в Рупольдинге (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира.
Команда в составе Надежды Скардино, Надежды Писаревой, Дарьи Домрачевой и Ирины Кривко преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 32 секунды без штрафных кругов. При стрельбе использовано 10 дополнительных патронов (четыре — Домрачева, по три — Скардино и Кривко).
После первого этапа (Скардино) белорусская команда была 13-й, после второго (Писарева) — седьмой, после третьего (Домрачева) — шестой
В тройке лучших — Германия.(1:09.53,0; 0+6), Франция (+3,5; 0+7) и Норвегия (+4,5; 0+1).
Накануне в мужской эстафете белорусские биатлонисты заняли 16-е место.
13 января в Рупольдинге пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 января. Женская сборная Беларуси по биатлону заняла восьмое место в эстафете 4 по 6 км, которая прошла 12 января в Рупольдинге (Германия) в рамках пятого этапа...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии