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Домрачева и компания стали 8-ми в женской эстафете в Рупольдинге

12.01.2017 17:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Женская команда Беларуси по биатлону в составе Надежды Скардино, Надежды Писаревой, Дарьи Домрачевой и Ирины Кривко стала восьмой в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает Sputnik. 

В четверг в Рупольдинге (Германия) состоялась женская эстафета (4x6 км). Победу в гонке праздновали немецкие биатлонистки Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс и Лаура Дальмайер с результатом 1 час 9 минут и 53 секунды. Вторыми на пьедестал француженки Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаи Бескон и Селия Эмони (+3,5 секунды). Норвежские биатлонистки Кайя Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф и Марте Олсбу стали третьими (+4,5).

Белоруски, стартовавшие девятыми, заняли восьмое место, проиграв лидерам 2 минуты 39 секунд.

Сборная России в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Ольги Подчуфаровой отстала от победительниц эстафеты немок на 3 минуты 57,9 секунды и заняла 13-е место.   

Накануне в Рупольдинге прошла мужская эстафетная гонка, победу в которой праздновали норвежцы, среди которых был супруг Домрачевой легендарный Уле-Эйнар Бьорндален. 

В пятницу, 13 января, состоится мужской спринт. Начало гонки в 17:35, в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Женская команда Беларуси по биатлону в составе Надежды Скардино, Надежды Писаревой, Дарьи Домрачевой и Ирины Кривко стала восьмой...

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