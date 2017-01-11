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Сербский защитник Лекович перешел в минское «Динамо»

12.01.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» сегодня пополнил 27-летний сербский защитник Никола Лекович.

Воспитанник сербского «Партизана» выступал за сербские клубы «Бежания» (Д2), «Рад», «Партизан», «Войводина» и «Напредак», а также за польскую «Лехию».

В прошлом сезоне Лекович летом перешел в сербский «Напредак» за который принял участие в 11-ти матчах.

Сербский защитник Лекович перешел в минское «Динамо»

 
 
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Минское «Динамо» сегодня пополнил 27-летний сербский защитник Никола Лекович.

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