﻿ «Хэбэй Форчун»: «Раньше говорили, что мы интересуемся Месси, теперь «следим» за Хамесом. Кто следующий? Роналду?». 21.by
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«Хэбэй Форчун»: «Раньше говорили, что мы интересуемся Месси, теперь «следим» за Хамесом. Кто следующий? Роналду?»

12.01.2017 18:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Китайский клуб «Хэбэй Форчун» прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника сборной Колумбии и мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

Ранее появилась информация о том, что китайский клуб готов заплатить за игрока около 110 миллионов евро и предложить Хамесу оклад порядка 30 миллионов евро в год.  

«Раньше они говорили, что мы интересуемся Месси, теперь мы «следим» за Хамесом. Кто будет нашей следующей целью? Криштиану Роналду?

Мы не знаем, кто распространяет эти слухи, но они зашли слишком далеко. Мы здесь не для того, чтобы отрицать слухи. Невозможно реагировать на абсолютно выдуманные новости.

Хватит использовать наше имя для создания громких заголовков», — сказано в заявлении клуба.  

Китай скупает всех. Зачем они столько тратят?

 
 
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Китайский клуб «Хэбэй Форчун» прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника сборной Колумбии и мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

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