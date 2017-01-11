МИНСК, 12 янв – Sputnik. Француз Стефан Петерансель на автомобиле Peugeot во время десятого этапа ралли-рейда "Дакар" сбил мотоциклиста из Словении Симона Марчича, сообщается в официальном микроблоге ралли в Twitter.

Инцидент произошел в четверг на 83-м километре этапа. Отмечается, что Петерансель, 12-кратный победитель "Дакара", оставался с пострадавшим до тех пор, пока на место происшествия не прибыли спасательные службы.

. @s_peterhansel had an accident with Simon Marcic (bikes) at km 83. The Frenchman stayed with him until rescue arrived. #Dakar2017 (1/2) — DAKAR RALLY (@dakar) 12 января 2017 г.

Marcic is injured, but he is well taken care of by the rescue services. More to follow. #Dakar2017 (2/2) — DAKAR RALLY (@dakar) 12 января 2017 г.

Марчич был травмирован, у мотоциклиста диагностирован открытый перелом берцовой кости.

После девяти этапов ралли Петерансель, выступающий со штурманом Жан-Полем Коттре, занимал второе место в генеральном зачете в классе внедорожников, уступая 1 минуту 38 секунд лидеру — соотечественнику Себастьену Лёбу на Peugeot.