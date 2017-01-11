﻿ Французский гонщик на Peugeot сбил мотоциклиста на 10-м этапе "Дакара". 21.by
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Французский гонщик на Peugeot сбил мотоциклиста на 10-м этапе "Дакара"

12.01.2017 18:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв – Sputnik. Француз Стефан Петерансель на автомобиле Peugeot во время десятого этапа ралли-рейда "Дакар" сбил мотоциклиста из Словении Симона Марчича, сообщается в официальном микроблоге ралли в Twitter.

Инцидент произошел в четверг на 83-м километре этапа. Отмечается, что Петерансель, 12-кратный победитель "Дакара", оставался с пострадавшим до тех пор, пока на место происшествия не прибыли спасательные службы.

Марчич был травмирован, у мотоциклиста диагностирован открытый перелом берцовой кости.

После девяти этапов ралли Петерансель, выступающий со штурманом Жан-Полем Коттре, занимал второе место в генеральном зачете в классе внедорожников, уступая 1 минуту 38 секунд лидеру — соотечественнику Себастьену Лёбу на Peugeot.

 
Теги: Минск
 
 
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У пострадавшего мотоциклиста медики диагностирован открытый перелом берцовой кости.

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