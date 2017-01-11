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Кубок Испании. 1/8 финала. «Севилья» против «Реала» и другие матчи

12.01.2017 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных матчах 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Севилья» встретится с «Реалом».

Кубок Испании

1/8 финала

Ответные матчи

Эйбар – Осасуна
Дата проведения
12 января, 21.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Сельта – Валенсия
Дата проведения
12 января, 21.00, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика
Севилья – Реал Мадрид
Дата проведения
12 января, 23.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Атлетико – Лас-Пальмас 2:3 (0:0, 2:3)
Дата проведения
10 января, 23.15, «Висенте Кальдерон»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 49 Гризманн, 1:1 – 57 Ливая, 2:1 – 61 Корреа, 2:2 – 89 Ливая, 2:3 – 90 Гарсия.
АтлетикоМойя, Люка Эрнандес (Габи, 46), Хименес, Врсалько, Хуанфран, Сауль, Гайтан, Гризманн (Торрес, 64), Коке, Корреа (Баре, 79), Годин.
Лас-ПальмасЛисоаин, Гарсия Сантана, Элдер Лопеш, Артилес, Маседо (Лемос, 61), Момо (Виера, 72), Кастельяно, Домингес, Гарсия, Ливая, Сантана (Монторо, 25).
Предупреждения:
Корреа (35), Люка Эрнандес (45), Момо (50), Габи (69).
Алавес – Депортиво 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
11 января, 21.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Мендес, 1:1 – 62 Аррибас.
АлавесОртола, Пантич, Тео, Вигарай, Руано, Торрес, Маркос Льоренте, Крстичич (Токеро, 88), Мендес (Лагуардиа, 82), Катаи (Фемения, 56), Сантос.
ДепортивоМартинес, Сидней, Аррибас, Луизинью, Хуанфран, Борхес (Гильерме, 54), Москера (Оскар Пинчи, 81), Чолак, Борха Валье, Морено (Андоне, 60), Хоселу.
Предупреждения:
Борхес (16), Пантич (28), Торрес (35), Тео (40), Мендес (81), Лагуардиа (90), Гильерме (90).
Удаление:
Тео (47).
Вильярреал – Реал Сосьедад 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
11 января, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Ойарсабаль, 1:1 – 45 Сориано.
ВильярреалАсенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Рукавина, Руис, Сориано, Родри Эрнандес, Сориано (Тригерос, 78), Кастильехо (Дос Сантос, 69), Сансоне, Борре (Пато, 61).
Реал СосьедадРульи, Элустондо, Берчиче, Сальдуа, Мартинес, Сурутуса (Гастаньяга, 84), Ильярраменди, Прието, Каналес (Гранеро, 72), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Хуанми, 46).
Предупреждения:
Виллиан Жозе (18), Кастильехо (21), Борре (34), Асенхо (45), Хуанми (70), Руис (70), Ильярраменди (86), Гастаньяга (90).
Удаление:
Сансоне (89).
Кордоба – Алькоркон 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
11 января, 21.00, «Нуэво Арканхель»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 9 Пьоваккари, 1:1 – 51 Родригес, 1:2 – 68 Иви.
КордобаКешек, Регаль, Сисма, Каро, Монтерде (Маркович, 75), Биджимине, Лусо (Рамос, 64), Риос, Серда, Пьоваккари, Гильермо Доносо (Галан, 69).
АлькорконХименес, Нелсон, Эльхесабаль, Бельвис, Паес (Вега, 29), Тропи, Рей (Кадир, 79), Иви, Торибио, Родригес, Плано (Луке, 70).
Предупреждения:
Монтерде (16), Торибио (32), Иви (73).
Барселона – Атлетик 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
11 января, 23.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 35 Суарес, 2:0 – 48, пенальти Неймар, 2:1 – 51 Саборит, 3:1 – 78 Месси.
БарселонаСиллессен, Пике, Умтити, Альба, Серджи Роберто, Иньеста (Туран, 89), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 80), Месси, Неймар (Суарес, 87), Суарес.
АтлетикИрайсос, Баленсиага, Лапорт, Боведа, Саборит (Сусаета, 79), Беньят, Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Эрасо, Сабин Мерино (Адурис, 46), Эчейта (Элустондо, 30).
Предупреждения:
Эчейта (28), Умтити (30), Лапорт (41), Элустондо (73), Беньят (77), Иньяки Уильямс (90).
 
 
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В ответных матчах 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Севилья» встретится с «Реалом».

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