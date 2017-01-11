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Кубок Испании. 1/8 финала. «Севилья» против «Реала» и другие матчи
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В ответных матчах 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Севилья» встретится с «Реалом».
Кубок Испании
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
-
10 января, 23.15, «Висенте Кальдерон»
- Голы:
-
1:0 –
49 Гризманн,
1:1 –
57 Ливая,
2:1 –
61 Корреа,
2:2 –
89 Ливая,
2:3 –
90 Гарсия.
Атлетико –
Мойя, Люка Эрнандес (Габи, 46), Хименес, Врсалько, Хуанфран, Сауль, Гайтан, Гризманн (Торрес, 64), Коке, Корреа (Баре, 79), Годин.
Лас-Пальмас –
Лисоаин, Гарсия Сантана, Элдер Лопеш, Артилес, Маседо (Лемос, 61), Момо (Виера, 72), Кастельяно, Домингес, Гарсия, Ливая, Сантана (Монторо, 25).
- Предупреждения:
-
Корреа
(35), Люка Эрнандес
(45), Момо
(50), Габи
(69).
- Дата проведения
-
11 января, 21.00, «Мендисорроса»
- Голы:
-
1:0 –
45 Мендес,
1:1 –
62 Аррибас.
Алавес –
Ортола, Пантич, Тео, Вигарай, Руано, Торрес, Маркос Льоренте, Крстичич (Токеро, 88), Мендес (Лагуардиа, 82), Катаи (Фемения, 56), Сантос.
Депортиво –
Мартинес, Сидней, Аррибас, Луизинью, Хуанфран, Борхес (Гильерме, 54), Москера (Оскар Пинчи, 81), Чолак, Борха Валье, Морено (Андоне, 60), Хоселу.
- Предупреждения:
-
Борхес
(16), Пантич
(28), Торрес
(35), Тео
(40), Мендес
(81), Лагуардиа
(90), Гильерме
(90).
- Удаление:
-
Тео
(47).
- Дата проведения
-
11 января, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
-
0:1 –
15 Ойарсабаль,
1:1 –
45 Сориано.
Вильярреал –
Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Рукавина, Руис, Сориано, Родри Эрнандес, Сориано (Тригерос, 78), Кастильехо (Дос Сантос, 69), Сансоне, Борре (Пато, 61).
Реал Сосьедад –
Рульи, Элустондо, Берчиче, Сальдуа, Мартинес, Сурутуса (Гастаньяга, 84), Ильярраменди, Прието, Каналес (Гранеро, 72), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Хуанми, 46).
- Предупреждения:
-
Виллиан Жозе
(18), Кастильехо
(21), Борре
(34), Асенхо
(45), Хуанми
(70), Руис
(70), Ильярраменди
(86), Гастаньяга
(90).
- Удаление:
-
Сансоне
(89).
- Дата проведения
-
11 января, 21.00, «Нуэво Арканхель»
- Голы:
-
1:0 –
9 Пьоваккари,
1:1 –
51 Родригес,
1:2 –
68 Иви.
Кордоба –
Кешек, Регаль, Сисма, Каро, Монтерде (Маркович, 75), Биджимине, Лусо (Рамос, 64), Риос, Серда, Пьоваккари, Гильермо Доносо (Галан, 69).
Алькоркон –
Хименес, Нелсон, Эльхесабаль, Бельвис, Паес (Вега, 29), Тропи, Рей (Кадир, 79), Иви, Торибио, Родригес, Плано (Луке, 70).
- Предупреждения:
-
Монтерде
(16), Торибио
(32), Иви
(73).
- Дата проведения
-
11 января, 23.15, «Камп Ноу»
- Голы:
-
1:0 –
35 Суарес,
2:0 –
48, пенальти Неймар,
2:1 –
51 Саборит,
3:1 –
78 Месси.
Барселона –
Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Серджи Роберто, Иньеста (Туран, 89), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 80), Месси, Неймар (Суарес, 87), Суарес.
Атлетик –
Ирайсос, Баленсиага, Лапорт, Боведа, Саборит (Сусаета, 79), Беньят, Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Эрасо, Сабин Мерино (Адурис, 46), Эчейта (Элустондо, 30).
- Предупреждения:
-
Эчейта
(28), Умтити
(30), Лапорт
(41), Элустондо
(73), Беньят
(77), Иньяки Уильямс
(90).
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В ответных матчах 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Севилья» встретится с «Реалом».
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