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Легчилин подписал 2-летний контракт с брестским «Динамо»
12.01.2017 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Алексей Легчилин подписал двухлетний контракт брестским «Динамо».
24-летний футболист прошлый сезон провел в составе «Минска» и принял участие в 26 матчах, где забил 5 голов и еще трижды ассистировал партнерам.
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Белорусский полузащитник Алексей Легчилин подписал двухлетний контракт брестским «Динамо».
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