Белорусский форвард Максим Скавыш и «Хапоэль» из Кфар-Савы расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Нападающий вернется в Беларусь в статусе свободного агента, где займется поиском вариантов для продолжения карьеры.

В чемпионате Израиля Скавыш принял участие в 8-и матчах, из которых только в одной вышел на поле в стартовом составе.