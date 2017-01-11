|
Скавыш покинул «Хапоэль»
12.01.2017 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский форвард Максим Скавыш и «Хапоэль» из Кфар-Савы расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Нападающий вернется в Беларусь в статусе свободного агента, где займется поиском вариантов для продолжения карьеры.
В чемпионате Израиля Скавыш принял участие в 8-и матчах, из которых только в одной вышел на поле в стартовом составе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский форвард Максим Скавыш и «Хапоэль» из Кфар-Савы расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии