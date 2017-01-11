Главный тренер БГК Сергей Бебешко рассказал о развитии белорусских игроков и поделился мнением о соперничестве со СКА.

– Сравните свое поколение игроков и молодых белорусских гандболистов, которые приходят к вам в 21-м веке. Есть разница?

– Естественно! 25 лет прошло. Все меняется, люди тоже. Молодые ребята – талантливые, но им немножко не хватает злости и характера, который был у нас, потому что при Советском Союзе, чтобы пробиться куда-то, надо было выдержать сумасшедшую конкуренцию. На сегодняшний день все просто: Белорусская федерация гандбола вводит ограничения на легионеров, и мы обязаны давать белорусам играть. Блюдечко с голубой каемочкой в виде забронированного места в составе – самый большой вред, который можно нанести молодому спортсмену. В тепличных условиях игрок не растет. Пример – команда СКА (Минск): одни белорусы, которые в итоге ничего не добились, нигде себя не показали. И это не только к СКА относится, но и ко всем молодым белорусским игрокам. Они должны расти в конкуренции, а иначе хоть миллион сборов с ними проводи – ничего не будет.

– Ваш медийный конфликт с федерацией и известными белорусскими специалистами в гандболе – он существует, как он воспринимается вами?

– Совершенно спокойно воспринимаю, с улыбкой. Я ни с кем не ссорился. С чего я должен с кем-то мириться? Откуда это взялось? Может быть, кому-то не нравится, что Брест очень уверенно обыгрывает СКА, а в прошлом году у них был даже Рутенко-старший в составе, – сказал Бебешко.