﻿ Сергей Бебешко: «Конфликт с БФГ? С чего я должен с кем-то мириться? Может быть, кому-то не нравится, что Брест очень уверенно обыгрывает СКА». 21.by
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Сергей Бебешко: «Конфликт с БФГ? С чего я должен с кем-то мириться? Может быть, кому-то не нравится, что Брест очень уверенно обыгрывает СКА»

12.01.2017 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК Сергей Бебешко рассказал о развитии белорусских игроков и поделился мнением о соперничестве со СКА.

– Сравните свое поколение игроков и молодых белорусских гандболистов, которые приходят к вам в 21-м веке. Есть разница?

– Естественно! 25 лет прошло. Все меняется, люди тоже. Молодые ребята – талантливые, но им немножко не хватает злости и характера, который был у нас, потому что при Советском Союзе, чтобы пробиться куда-то, надо было выдержать сумасшедшую конкуренцию. На сегодняшний день все просто: Белорусская федерация гандбола вводит ограничения на легионеров, и мы обязаны давать белорусам играть. Блюдечко с голубой каемочкой в виде забронированного места в составе – самый большой вред, который можно нанести молодому спортсмену. В тепличных условиях игрок не растет. Пример – команда СКА (Минск): одни белорусы, которые в итоге ничего не добились, нигде себя не показали. И это не только к СКА относится, но и ко всем молодым белорусским игрокам. Они должны расти в конкуренции, а иначе хоть миллион сборов с ними проводи – ничего не будет.

– Ваш медийный конфликт с федерацией и известными белорусскими специалистами в гандболе – он существует, как он воспринимается вами?

– Совершенно спокойно воспринимаю, с улыбкой. Я ни с кем не ссорился. С чего я должен с кем-то мириться? Откуда это взялось? Может быть, кому-то не нравится, что Брест очень уверенно обыгрывает СКА, а в прошлом году у них был даже Рутенко-старший в составе, – сказал Бебешко.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Главный тренер БГК Сергей Бебешко рассказал о развитии белорусских игроков и поделился мнением о соперничестве со СКА.

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