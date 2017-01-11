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Мемориал Гранаткина. Беларусь проиграла России и заняла последнее место в группе

12.01.2017 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мемориал Гранаткина

Беларусь (U-19) – Россия (U-19) 0:3 (0:1, 0:2)

Положение команд в группе B: Россия (U-19) – 9 очков (3 матча), Латвия (U-19) – 4 (3), Индия (U-18) – 3 (3), Беларусь (U-19) - 1 (3).

Беларусь проведет матчи за 9-16 места.

 
 
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Мемориал Гранаткина Беларусь (U-19) – Россия (U-19) 0:3 (0:1, 0:2) Положение команд в группе B: Россия (U-19) – 9 очков (3 матча), Латвия (U-19) – 4 (3), Индия (U-18) – 3 (3), Беларусь (U-19) - 1 (3).

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