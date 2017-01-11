|
Мемориал Гранаткина. Беларусь проиграла России и заняла последнее место в группе
12.01.2017 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мемориал Гранаткина
Беларусь (U-19) – Россия (U-19) 0:3 (0:1, 0:2)
Положение команд в группе B: Россия (U-19) – 9 очков (3 матча), Латвия (U-19) – 4 (3), Индия (U-18) – 3 (3), Беларусь (U-19) - 1 (3).
Беларусь проведет матчи за 9-16 места.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мемориал Гранаткина Беларусь (U-19) – Россия (U-19) 0:3 (0:1, 0:2) Положение команд в группе B: Россия (U-19) – 9 очков (3 матча), Латвия (U-19) – 4 (3), Индия (U-18) – 3 (3), Беларусь (U-19) - 1 (3).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии