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«Шахтер» проиграл 7 из 9 матчей под руководством Цыплакова

12.01.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче экстралиги «Шахтер» на своем льду проиграл «Динамо Молодечно» (1:5).

Таким образом, в девяти матчах под руководством Владимира Цыплакова горняки проиграли в семи встречах.

«Кроты» уступили «Динамо-Молодечно» (1:2), «Юности» (1:4), «Металлургу» (0:1), «Неману» (1:6) и (0:2), «Юности» (3:4 OT). При этом «Шахтер» победил «Гомель» (1:0) и «Металлург» (5:0).

Напомним, что Цыплаков возглавил «Шахтер» 3 декабря сменив на посту главного тренера Андрея Гусова, который работал в клубе со дня его основания.

Следующий матч «Шахтер» проведет в гостях у «Гомеля» 15 января.

Шахтер Солигорск – Динамо Молодечно 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Дата проведения
12 января, 19.00, «Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Знахаренко (Феоктистов, Воронов)
0:2 – 5 Лопачук ()
0:3 – 6 Воронов (Феоктистов, Станкевич)
0:4 – 25 Линник (Амброжейчик)
1:4 – 37 Сушко (Робинсон, Левша)
1:5 – 44 Воронов (Знахаренко, Феоктистов)
Вратари: Малютин  Карнаухов.
 
Теги: Гомель
 
 
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В матче экстралиги «Шахтер» на своем льду проиграл «Динамо Молодечно» (1:5).

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