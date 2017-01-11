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«Шахтер» проиграл 7 из 9 матчей под руководством Цыплакова
12.01.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче экстралиги
Таким образом, в девяти матчах под руководством Владимира Цыплакова горняки проиграли в семи встречах.
«Кроты» уступили «Динамо-Молодечно» (1:2), «Юности» (1:4), «Металлургу» (0:1), «Неману» (1:6) и (0:2), «Юности» (3:4 OT). При этом «Шахтер» победил «Гомель» (1:0) и «Металлург» (5:0).
Напомним, что Цыплаков возглавил «Шахтер» 3 декабря сменив на посту главного тренера Андрея Гусова, который работал в клубе со дня его основания.
Следующий матч «Шахтер» проведет в гостях у «Гомеля» 15 января.
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В матче экстралиги «Шахтер» на своем льду проиграл «Динамо Молодечно» (1:5).
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