В матче экстралиги «Шахтер» на своем льду проиграл «Динамо Молодечно» (1:5).

Таким образом, в девяти матчах под руководством Владимира Цыплакова горняки проиграли в семи встречах.

«Кроты» уступили «Динамо-Молодечно» (1:2), «Юности» (1:4), «Металлургу» (0:1), «Неману» (1:6) и (0:2), «Юности» (3:4 OT). При этом «Шахтер» победил «Гомель» (1:0) и «Металлург» (5:0).

Напомним, что Цыплаков возглавил «Шахтер» 3 декабря сменив на посту главного тренера Андрея Гусова, который работал в клубе со дня его основания.

Следующий матч «Шахтер» проведет в гостях у «Гомеля» 15 января.