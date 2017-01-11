В матче экстралиги «Юность» – «Гомель» (4:2) защитник гостей Дмитрий Заламай ударил главного тренера минчан Михаила Захарова.

Во время потасовки Горанина с Абакунчиком рулевой минчан перелез через бортик и попытался разнять хоккеистов. В этот момент к Захарову подъехал Заламай и ударил тренера.

О подробностях инцидента будет известно позже.

Заламай наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

«В общем о батальной сцене. Драка у скамейки «Юности» Горанин – Абакунчик. Горанин натягивает майку Абакунчику на голову – победа, не так ли?! Но драка продолжается, никто не разнимает дерущихся.

Это решает сделать Михаил Захаров, чтобы не дать травмировать своего игрока. Тогда на авансцене появляется Заламай с попыткой выяснить отношения с главным тренером «Юности». Вот тут уже всех разнимают и начинают выписывать штрафы. Комментарии будут чуть позже», – говорится в сообщении «Юности».