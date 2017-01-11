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«Юность» – «Гомель». Защитник гостей Заламай ударил Михаила Захарова

12.01.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче экстралиги «Юность» – «Гомель» (4:2) защитник гостей Дмитрий Заламай ударил главного тренера минчан Михаила Захарова.

Во время потасовки Горанина с Абакунчиком рулевой минчан перелез через бортик и попытался разнять хоккеистов. В этот момент к Захарову подъехал Заламай и ударил тренера.

О подробностях инцидента будет известно позже. 

Заламай наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.  

«В общем о батальной сцене. Драка у скамейки «Юности» Горанин – Абакунчик. Горанин натягивает майку Абакунчику на голову – победа, не так ли?! Но драка продолжается, никто не разнимает дерущихся.

Это решает сделать Михаил Захаров, чтобы не дать травмировать своего игрока. Тогда на авансцене появляется Заламай с попыткой выяснить отношения с главным тренером «Юности». Вот тут уже всех разнимают и начинают выписывать штрафы. Комментарии будут чуть позже», – говорится в сообщении «Юности».

 
Теги: Гомель
 
 
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В матче экстралиги «Юность» – «Гомель» (4:2) защитник гостей Дмитрий Заламай ударил главного тренера минчан Михаила Захарова.

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