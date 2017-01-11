﻿ Михаил Захаров: «Потасовка в конце матча? Наш игрок пропустил много ударов. Поэтому я и схватил его, оттащил». 21.by
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Михаил Захаров: «Потасовка в конце матча? Наш игрок пропустил много ударов. Поэтому я и схватил его, оттащил»

12.01.2017 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал победу над «Гомелем» (4:2), а также рассказал о том, что хотел защитить своего хоккеиста, который уступил в драке с соперником.

– Тяжелая игра. Соперники очень сильно начали. Хорошо, что, уступая в счете, отыгрались. Рады победе.

– Вас не беспокоит, что уже два подряд первых периода завершаются со счетом 0:0.

– Беспокоит, но уже ничего не сделаешь. Соперники хорошо играли. Но если против «Шахтера» мы выглядели лучше и, казалось, должны были вот-вот забить, то против «Гомеля» игра была равной. А затем соперники реализовали свой момент, а у нас их даже и не было. Заброшенная шайба – удачный отскок. Хорошо, что выиграли.

– Следующий матч –  против «Металлурга», который обыграл сегодня «Неман».

– Знаю – 3:1. В этой шестерке любой может победить любого. И мы можем уступить «Динамо-Молодечно» или команде из Жлобина. Оппоненты выровнялись. Дело в том, что на первом мы сильнее соперников из нижней части таблицы, наверное, за счет этого и вылезаем. А если бы играли сильнейшей шестеркой, все было бы более ровно.

– Что долго выяснялось после драки?

– Просто судьям надо было раньше прекратить драку – как только майка была натянута на голову. Наш игрок пропустил много ударов. Поэтому я и схватил его, оттащил. Противник выиграл этот бой, – сказал Захаров.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал победу над «Гомелем» (4:2), а также рассказал о том, что хотел защитить своего хоккеиста, который уступил в...

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