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Чемпионат Швеции. Бэйлен забросил 2-ю шайбу за «Векше»
12.01.2017 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче чемпионата Швеции «Векше» белорусского защитника Ника Бэйлена победил «Фрелунду» (4:1).
Отметим, что на счету Бэйлена шайба в матче, которую он забросил на 16-й минуте первого периода.
В четырех матчах на счету защитника стало 4 (2+2) очка.
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В матче чемпионата Швеции «Векше» белорусского защитника Ника Бэйлена победил «Фрелунду» (4:1).
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