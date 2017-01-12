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Чемпионат Швеции. Бэйлен забросил 2-ю шайбу за «Векше»

12.01.2017 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче чемпионата Швеции «Векше» белорусского защитника Ника Бэйлена победил «Фрелунду» (4:1).

Отметим, что на счету Бэйлена шайба в матче, которую он забросил на 16-й минуте первого периода.

В четырех матчах на счету защитника стало 4 (2+2) очка.

 
 
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В матче чемпионата Швеции «Векше» белорусского защитника Ника Бэйлена победил «Фрелунду» (4:1).

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