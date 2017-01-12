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Тайсон Фьюри заявил, что он больше не цыган
12.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри (Великобритания) придумал себе новое прозвище вместо Цыганского короля, об этом спортсмен написал на своей странице в
"Я больше не цыган. Отныне называйте меня Горга Тайс", — заявил он.
По словам 28-летнего экс-чемпиона мира по версиям WBO и WBA, 2017-й год станет новым этапом в его жизни.
"Я просто чувствую, что я не цыган, я не исповедую верований, присущих цыганской культуре. Мне понравилось жить не как цыган. Такая жизнь намного проще, и я наслаждаюсь ею", — продолжил он.
Фьюри родился в Уайтеншо (Большой Манчестер) в семье потомков ирландских цыган. Ирландские цыгане называют горгами тех, кто не является цыганом.
В начале декабря британский боксер заявил о своем возвращении на ринг после того, как вылечился от наркозависимости. В октябре 2016-го 28-летний боксер отказался от титулов будучи уличенным в употреблении кокаина.
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Бывший чемпион мира открестился от своей культуры: "Жить приятнее, когда ты больше не цыган".
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