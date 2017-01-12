﻿ "Манчестер Сити" обвинили в нарушении антидопинговых правил. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Манчестер Сити" обвинили в нарушении антидопинговых правил

12.01.2017 20:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Английскому футбольному клубу "Манчестер Сити" предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

По утверждению организации, "горожане" нарушили пункт об информировании о местонахождении футболистов команды для допинг-проверок. За такое нарушение "Манчестер Сити" может грозить лишение девяти очков в текущем сезоне английской премьер-лиги или крупный штраф.

У клуба есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения.

"Манчестер Сити" в турнирной таблице чемпионата Англии идет на четвертом месте с 42 очками в 20 турах, на 7 баллов отставая от лидирующего "Ливерпуля".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клубу предъявлено обвинение в несоблюдении пункта о предоставлении точной информации о местонахождении игроков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Скавыш покинул «Хапоэль»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика