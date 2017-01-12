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"Манчестер Сити" обвинили в нарушении антидопинговых правил
12.01.2017 20:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Английскому футбольному клубу "Манчестер Сити" предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте
По утверждению организации, "горожане" нарушили пункт об информировании о местонахождении футболистов команды для допинг-проверок. За такое нарушение "Манчестер Сити" может грозить лишение девяти очков в текущем сезоне английской премьер-лиги или крупный штраф.
У клуба есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения.
"Манчестер Сити" в турнирной таблице чемпионата Англии идет на четвертом месте с 42 очками в 20 турах, на 7 баллов отставая от лидирующего "Ливерпуля".
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Клубу предъявлено обвинение в несоблюдении пункта о предоставлении точной информации о местонахождении игроков.
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