МИНСК, 12 янв — Sputnik. Английскому футбольному клубу "Манчестер Сити" предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA) .

По утверждению организации, "горожане" нарушили пункт об информировании о местонахождении футболистов команды для допинг-проверок. За такое нарушение "Манчестер Сити" может грозить лишение девяти очков в текущем сезоне английской премьер-лиги или крупный штраф.

У клуба есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения.

"Манчестер Сити" в турнирной таблице чемпионата Англии идет на четвертом месте с 42 очками в 20 турах, на 7 баллов отставая от лидирующего "Ливерпуля".