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Фазель: Россия не будет отстранена от соревнований

12.01.2017 19:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Причин переносить международные соревнования из России нет, как и нет повода отстранять российских хоккеистов от участия в турнирах, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Фазель: Россия не будет отстранена от соревнований
© Sputnik Владимир Федоренко
Фазель заверил, что Россия не потеряет юниорский ЧМ-2018 по хоккею

На этой неделе национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

"Нет, мы даже не обсуждаем вопрос отстранения России от участия в международных соревнованиях. Мы придерживаемся позиции, согласно которой нет причин переносить соревнования из России или не давать права российским командам принимать участие в международных соревнованиях", — сказал Фазель, слова которого приводит "Р-Спорт".

В декабре была представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили от этого выгоду. После этого ряд международных спортивных организаций перенесли соревнования из России. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров (до 18 лет) 2018 года должен пройти в Магнитогорске и Челябинске.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее глава ИИХФ заверил, что мировое первенство среди юниоров 2018 года точно пройдет в России.

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