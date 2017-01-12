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Кубок Италии. 1/8 финала. «Милан» прошел «Торино» и другие матчи
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В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» примет «Специю», «Ювентус» сыграет с «Аталантой», «Милан» встретится с «Торино».
Кубок Италии
1/8 финала
- Дата проведения
-
10 января, 23.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
-
1:0 –
3 Зелиньски,
1:1 –
35 Пикколо,
2:1 –
55 Джаккерини,
3:1 –
57 Габбьядини.
Наполи –
Рафаэл, Альбиоль, Стринич (Хюсай, 78), Маджо, Максимович, Джаккерини, Рог, Габбьядини (Паволетти, 81), Зелиньски, Инсинье (Кальехон, 61), Диавара.
Специя –
Чичисола, Валентини, Чеккарони (Пульцетти, 66), Мильоре, Терци, Дейола, Маджоре, Пью, Де Коль, Баэс (Мастину, 73), Пикколо (Граноче, 66).
- Дата проведения
-
11 января, 19.30, «Артемио Франки»
- Гол:
-
1:0 –
90, пенальти Бернардески.
Фиорентина –
Тэтэрушану, Оливера (Иличич, 78), Томович, Де Мео, Санчес, Кьеза (Валеро, 90), Бадель (Кристофоро, 78), Весино, Бернардески, Сарате, Калинич.
Кьево –
Соррентино, Цесар, Сполли, Гобби, Кастро (Бирса, 82), Иско, де Гузман, Радованович, Бастьен, Инглезе (Меджорини, 78), Флоро Флорес (Гамберини, 46).
- Предупреждения:
-
Радованович
(17), Кастро
(36), Томович
(52), Весино
(61), Бадель
(64), Калинич
(65), Гобби
(88), Соррентино
(90).
- Удаления:
-
Радованович
(45), Сарате
(71).
- Дата проведения
-
11 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
22 Дибала,
2:0 –
34 Манджукич,
2:1 –
72 Конко,
3:1 –
75, пенальти Пьянич,
3:2 –
81 Латте Лаф.
Ювентус –
Нето, Лихтштайнер, Ругани, Бардзальи, Пьянич (Бонуччи, 82), Асамоа, Эрнанес, Маркизио (Стураро, 46), Ринкон, Манджукич, Дибала (Пьяца, 62).
Аталанта –
Бериша, Кальдара, Толои, Масьелло, Конти, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Конко, 46), Грасси (Латте Лаф, 60), Д'Алессандро (Гомес, 82), Петанья.
- Предупреждения:
-
Грасси
(29), Толои
(64), Латте Лаф
(70), Фройлер
(90).
- Дата проведения
-
12 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
-
0:1 –
27 Белотти,
1:1 –
61 Куцка,
2:1 –
63 Бонавентура.
Милан –
Доннарумма, Гомес, Де Шильо, Абате (Калабрия, 79), Палетта, Бертолаччи, Соса (Локателли, 88), Бонавентура, Куцка (Пашалич, 79), Сусо, Лападула.
Торино –
Харт, Россеттини, Баррека, де Сильвестри, Моретти, Базелли (Лопес, 71), Вальдифьори (Оби, 81), Итурбе (Бойе, 64), Бенасси, Ляйич, Белотти.
- Предупреждения:
-
Лападула
(48), Баррека
(57), Абате
(78).
- Удаление:
-
Баррека
(87).
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В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» примет «Специю», «Ювентус» сыграет с «Аталантой», «Милан» встретится с «Торино».
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