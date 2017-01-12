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Кубок Италии. 1/8 финала. «Милан» прошел «Торино» и другие матчи

13.01.2017 00:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» примет «Специю», «Ювентус» сыграет с «Аталантой», «Милан» встретится с «Торино».

Кубок Италии

1/8 финала

Наполи – Специя 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
10 января, 23.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 3 Зелиньски, 1:1 – 35 Пикколо, 2:1 – 55 Джаккерини, 3:1 – 57 Габбьядини.
НаполиРафаэл, Альбиоль, Стринич (Хюсай, 78), Маджо, Максимович, Джаккерини, Рог, Габбьядини (Паволетти, 81), Зелиньски, Инсинье (Кальехон, 61), Диавара.
СпецияЧичисола, Валентини, Чеккарони (Пульцетти, 66), Мильоре, Терци, Дейола, Маджоре, Пью, Де Коль, Баэс (Мастину, 73), Пикколо (Граноче, 66).
Фиорентина – Кьево 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
11 января, 19.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90, пенальти Бернардески.
ФиорентинаТэтэрушану, Оливера (Иличич, 78), Томович, Де Мео, Санчес, Кьеза (Валеро, 90), Бадель (Кристофоро, 78), Весино, Бернардески, Сарате, Калинич.
КьевоСоррентино, Цесар, Сполли, Гобби, Кастро (Бирса, 82), Иско, де Гузман, Радованович, Бастьен, Инглезе (Меджорини, 78), Флоро Флорес (Гамберини, 46).
Предупреждения:
Радованович (17), Кастро (36), Томович (52), Весино (61), Бадель (64), Калинич (65), Гобби (88), Соррентино (90).
Удаления:
Радованович (45), Сарате (71).
Ювентус – Аталанта 3:2 (2:0, 1:2)
Дата проведения
11 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Дибала, 2:0 – 34 Манджукич, 2:1 – 72 Конко, 3:1 – 75, пенальти Пьянич, 3:2 – 81 Латте Лаф.
ЮвентусНето, Лихтштайнер, Ругани, Бардзальи, Пьянич (Бонуччи, 82), Асамоа, Эрнанес, Маркизио (Стураро, 46), Ринкон, Манджукич, Дибала (Пьяца, 62).
АталантаБериша, Кальдара, Толои, Масьелло, Конти, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Конко, 46), Грасси (Латте Лаф, 60), Д'Алессандро (Гомес, 82), Петанья.
Предупреждения:
Грасси (29), Толои (64), Латте Лаф (70), Фройлер (90).
Милан – Торино 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
12 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Белотти, 1:1 – 61 Куцка, 2:1 – 63 Бонавентура.
МиланДоннарумма, Гомес, Де Шильо, Абате (Калабрия, 79), Палетта, Бертолаччи, Соса (Локателли, 88), Бонавентура, Куцка (Пашалич, 79), Сусо, Лападула.
ТориноХарт, Россеттини, Баррека, де Сильвестри, Моретти, Базелли (Лопес, 71), Вальдифьори (Оби, 81), Итурбе (Бойе, 64), Бенасси, Ляйич, Белотти.
Предупреждения:
Лападула (48), Баррека (57), Абате (78).
Удаление:
Баррека (87).

 

 
 
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В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» примет «Специю», «Ювентус» сыграет с «Аталантой», «Милан» встретится с «Торино».

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