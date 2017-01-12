﻿ Магдалена Нойнер: «Если подозрения насчет манипуляций с допинг-пробами подтвердятся, то россиян следует наказать». 21.by
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Магдалена Нойнер: «Если подозрения насчет манипуляций с допинг-пробами подтвердятся, то россиян следует наказать»

13.01.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер заявила, что Союз биатлонистов России (СБР) должен быть наказан, если подозрения из доклада Ричарда Макларена подтвердятся.

«Если подозрения подтвердятся, то россиян следует наказать.

Надеюсь, что международный союз биатлонистов (IBU) против допинга, поэтому должен быть последовательным в своих действиях.

Я задумываюсь над тем, что может случиться, если спортсмен принимал что-то в той или иной гонке. Это просто неправильно, если сейчас соревнуются биатлонисты, причастные к манипуляциям», – сказала Нойнер.

 
 
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Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер заявила, что Союз биатлонистов России (СБР) должен быть наказан, если подозрения из доклада Ричарда Макларена...

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