|
Дмитрий Денисюк: «Однажды Гончаренко пошел из Мозыря пешком в Хойники»
13.01.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный в прошлом форвард Дмитрий Денисюк вспомнил историю про своего друга Виктора Гончаренко, который сейчас является главным тренером ЦСКА.
- История о Гончаренко из молодости?
– Витя какое-то время приезжал из родного города в Мозырь – на просмотр к Юревичу. И вот после одной тренировки надо было домой добраться. «Сейчас машина отвезет тебя в Хойники», – сказал Анатолий Иваныч. Только никто за Гончаренко не приехал, и он решил отправиться домой пешком. И шел, и бежал, и стемнело уже, но кое-как добрался.
Я у Вити на свадьбе свидетелем был. Когда играли друг против друга, все по ногам меня бил. А как иначе, если один атакует, а другой защищается? После матча обнялись, поцеловались – все хорошо. А потом колени ему резали – карьеру пришлось закончить. На матче с БАТЭ Юрий Пунтус отшутился: «Видишь, что с твоим другом? Теперь играй за нас вместо него», – сказал Денисюк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный в прошлом форвард Дмитрий Денисюк вспомнил историю про своего друга Виктора Гончаренко, который сейчас является главным тренером ЦСКА.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии