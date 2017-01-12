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Дмитрий Денисюк: «Однажды Гончаренко пошел из Мозыря пешком в Хойники»

13.01.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный в прошлом форвард Дмитрий Денисюк вспомнил историю про своего друга Виктора Гончаренко, который сейчас является главным тренером ЦСКА.

- История о Гончаренко из молодости?

– Витя какое-то время приезжал из родного города в Мозырь – на просмотр к Юревичу. И вот после одной тренировки надо было домой добраться. «Сейчас машина отвезет тебя в Хойники», – сказал Анатолий Иваныч. Только никто за Гончаренко не приехал, и он решил отправиться домой пешком. И шел, и бежал, и стемнело уже, но кое-как добрался.

Я у Вити на свадьбе свидетелем был. Когда играли друг против друга, все по ногам меня бил. А как иначе, если один атакует, а другой защищается? После матча обнялись, поцеловались – все хорошо. А потом колени ему резали – карьеру пришлось закончить. На матче с БАТЭ Юрий Пунтус отшутился: «Видишь, что с твоим другом? Теперь играй за нас вместо него», – сказал Денисюк.

 
 
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Известный в прошлом форвард Дмитрий Денисюк вспомнил историю про своего друга Виктора Гончаренко, который сейчас является главным тренером ЦСКА.

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