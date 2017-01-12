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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» крупно уступили «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» принимает «Детройт» и другие матчи

13.01.2017 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг, 12 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова проведут гостевой матча с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» примет «Детройт».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Новый Орлеан 95:104 (31:35, 26:16, 22:22, 16:31)
Дата проведения
13 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Лопес (20 + 6 потерь), Харрис (15), Богданович (10), Букер (8 + 12 подборов), Уайтхэд (4)  старт; Килпатрик (18 + 7 подборов), ЛеВерт (10), Хэмилтон (6), Холлис-Джефферсон (4), Динуидди (0 + 7 подборов).
Новый Орлеан
Джонс (24 + 12 подборов), Холидэй (21), Хилл (14 + 10 подборов), Хилд (5), Ашик (0)  старт; Эванс (29), Мур (5), Каннингем (4), Гэллоуэй (1), Мотеюнас (1), Аженса (0).

 

Нью-Йорк – Чикаго 104:89 (24:22, 30:29, 22:14, 28:24)
Дата проведения
13 января, 04.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Энтони (23 + 9 подборов + 6 передач), Роуз (17), Ноа (12 + 15 подборов), Ли (6), Томас (4)  старт; Кузминскас (19), О’Куинн (12 + 11 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (6), Дженнингс (5), Эрнангомес (0).
Чикаго
Уэйд (22), Гибсон (12 + 9 подборов), Лопес (10 + 7 подборов), Ципзер (7), Картер-Уильямс (3)  старт; Грант (14), Фелисио (13), Рондо (4 + 8 передач), Макдермотт (2), Портис (2).

 

Сан-Антонио – Лейкерс 134:94 (36:24, 36:30, 34:21, 28:19)
Дата проведения
13 января, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Ленард (31), Пау Газоль (22 + 9 подборов + 6 передач), Паркер (13 + 6 передач), Олдридж (13), Грин (3)  старт; Симмонс (12), Мюррей (10), Андерсон (7), Миллс (6), Дедмон (6 + 12 подборов), Бертанс (5), Ли (4), Джинобили (2).
Лейкерс
Рэндл (22), Расселл (9), Янг (8), Денг (3), Мозгов (0)  старт; Кларксон (14), Уильямс (10), Ингрэм (9), Зубац (8), Блэк (5), Робинсон (4), Уэртас (2), Кальдерон (0).

 

Финикс – Даллас 108:113 (29:32, 30:25, 17:31, 32:25)
Дата проведения
13 января, 06.00, «Mexico City Arena»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Букер (39 + 7 потерь), Чендлер (16 + 18 подборов), Крисс (13), Бледсоу (11), Уоррен (6).
Даллас
Барнс (24), Уильямс (23 + 12 передач), Новицки (18), Мэттьюз (16), Сет Карри (12).

 

Голден Стэйт – Детройт 101:77 (3 четверть)
Дата проведения
13 января, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Карри (24 + 6 передач + 8 потерь), Томпсон (21), Дюрэнт (20 + 8 передач), Пачулия (7), Грин (2 + 8 подборов + 11 передач).
Детройт
Харрис (18), Джексон (14), М-с Моррис (12), Драммонд (12 + 10 подборов + 6 потерь), Колдуэлл-Поуп (0).

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В четверг, 12 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова проведут гостевой матча с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» примет «Детройт».

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