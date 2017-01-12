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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» крупно уступили «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» принимает «Детройт» и другие матчи
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В четверг, 12 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова проведут гостевой матча с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» примет «Детройт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
13 января, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Лопес (20 + 6 потерь),
Харрис (15),
Богданович (10),
Букер (8 + 12 подборов),
Уайтхэд (4) старт;
Килпатрик (18 + 7 подборов),
ЛеВерт (10),
Хэмилтон (6),
Холлис-Джефферсон (4),
Динуидди (0 + 7 подборов).
- Новый Орлеан
-
Джонс (24 + 12 подборов),
Холидэй (21),
Хилл (14 + 10 подборов),
Хилд (5),
Ашик (0) старт;
Эванс (29),
Мур (5),
Каннингем (4),
Гэллоуэй (1),
Мотеюнас (1),
Аженса (0).
- Дата проведения
-
13 января, 04.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Энтони (23 + 9 подборов + 6 передач),
Роуз (17),
Ноа (12 + 15 подборов),
Ли (6),
Томас (4) старт;
Кузминскас (19),
О’Куинн (12 + 11 подборов + 4 блок-шота),
Холидэй (6),
Дженнингс (5),
Эрнангомес (0).
- Чикаго
-
Уэйд (22),
Гибсон (12 + 9 подборов),
Лопес (10 + 7 подборов),
Ципзер (7),
Картер-Уильямс (3) старт;
Грант (14),
Фелисио (13),
Рондо (4 + 8 передач),
Макдермотт (2),
Портис (2).
- Дата проведения
-
13 января, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Ленард (31),
Пау Газоль (22 + 9 подборов + 6 передач),
Паркер (13 + 6 передач),
Олдридж (13),
Грин (3) старт;
Симмонс (12),
Мюррей (10),
Андерсон (7),
Миллс (6),
Дедмон (6 + 12 подборов),
Бертанс (5),
Ли (4),
Джинобили (2).
- Лейкерс
-
Рэндл (22),
Расселл (9),
Янг (8),
Денг (3),
Мозгов (0) старт;
Кларксон (14),
Уильямс (10),
Ингрэм (9),
Зубац (8),
Блэк (5),
Робинсон (4),
Уэртас (2),
Кальдерон (0).
- Дата проведения
-
13 января, 06.00, «Mexico City Arena»
- Финикс
-
Букер (39 + 7 потерь),
Чендлер (16 + 18 подборов),
Крисс (13),
Бледсоу (11),
Уоррен (6).
- Даллас
-
Барнс (24),
Уильямс (23 + 12 передач),
Новицки (18),
Мэттьюз (16),
Сет Карри (12).
- Дата проведения
-
13 января, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
-
Карри (24 + 6 передач + 8 потерь),
Томпсон (21),
Дюрэнт (20 + 8 передач),
Пачулия (7),
Грин (2 + 8 подборов + 11 передач).
- Детройт
-
Харрис (18),
Джексон (14),
М-с Моррис (12),
Драммонд (12 + 10 подборов + 6 потерь),
Колдуэлл-Поуп (0).
Таблица НБА
Статистика НБА
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В четверг, 12 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова проведут гостевой матча с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» примет «Детройт».
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